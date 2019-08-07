"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили

В аккаунте Аллы Пугачевой появилась фотография одинокой свечи и запись: "Прощай, Алла!" Многочисленные подписчики всерьез испугались.

Под свежей публикацией в аккаунте Аллы Пугачевой форменное безобразие: испуганные поклонники на полном серьезе рассуждают, что таким образом подана информация о смерти Примадонны. Комментаторы в панике. Некоторые даже стали интересоваться, датой и местом похорон артистки.

К счастью, вскоре смута успокоилась, когда стало понятно, что таким своеобразным способом Алла Пугачева высказалась о скоропостижной смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер. "Алла Борисовна, милая, осторожнее..пол страны перепугали..Вербеб пусть зеля будет пухом..а Вам Звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Господи, напугалась!.... Светлая память – Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни – Алле Пугачевой!!!!!" – высказались подписчики.

Напомним, о смерти Аллы Вербер стало известно вчера, 6 августа. Женщина скончалась в Италии. По одним данным, причиной смерти стал инфаркт. По другим, Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. По третьим данным, женщину госпитализировали сразу после ужина с морепродуктами. Якобы у нее начался анафилактический шок. При этом в больнице у нее будто бы обнаружили сепсис... Пока однозначной информации нет.

Алла Вербер была подругой многих отечественных знаменитостей. К слову, молодой муж Аллы Пугачевой тоже прокомментировал смерть именитой приятельницы. "В это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким!" – высказался Максим Галкин.