Мать Бузовой сняли с известным певцом

До недавнего времени Андрей Разин крайне негативно относился к творчеству звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Продюсер группы "Ласковый май" называл гламурную красотку "бездарной певицей всех времен и народов". Однако после встречи с ее матерью Ириной Александровной диаметрально изменил мнение.
Эту новость сообщил сам Разин, опубликовав в Instagram фотографию, на которой запечатлен в компании матери Бузовой. Они встретились в общей компании.
"Ирина Александровна – прекрасный человек, и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов", – написал Андрей под снимком, на котором запечатлен с матерью Ольги.
Напомним, когда телеведущая начала выпускать одну песню за другой, продюсер "Ласкового мая" не сдержал эмоций. "Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989 году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – заявил Разин.
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