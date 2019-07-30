"Как порнозвезда": Крид отчитал Бузову за непристойное поведение

Поводом для недовольства стало участие поющей телеведущей в YouTube-шоу "Comment Out". В рамках проекта Ольге Бузовой пришлось отписаться от нескольких друзей в соцсетях и разыграть непристойную сцену с известным футболистом Федором Смоловым.
Спортсмена поставили на стул перед сидящей напротив певицей. Федору Смолову дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицо Ольги Бузовой. Выпуск с участием теледивы быстро набрал популярность. В числе тех, кто посмотрел скандальный ролик, оказался вокалист Егор Крид.
Судя по всему, сценка теледивы и футболиста впечатлила Крида – при встрече он ошарашил Ольгу вопросом: "Почему Смолову можно крошить ей в рот, а мне нельзя?" Певица на провокацию не отреагировала и ринулась обниматься.
После этого Крид сообщил Бузовой, что накануне общался с ее парнем. Увидев вопросительный взгляд Ольги, он добавил, что говорит о юмористе Тимуре Батрутдинове.
"Вы чего задружились так, я не могу понять. Тимур меня к тебе ревнует, ты меня к Тимуру, что это за круговорот ревности. Он не мой парень, у меня нет парня", – поправила коллегу по цеху Ольга Бузова.
Егор пропустил претензии подруги мимо ушей. "Знаешь, как он (Тимур – прим. ред.) расстроился, я ему говорю, ты смотрел "Comment Out". Он мне говорит: "Слушай, мне скидывали, я не стал смотреть", - продолжил свою мысль Крид.
Ольга принялась успокаивать собеседника. Мол, звонила Батрутдинову сразу после съемок, все объяснила и вновь добавила его в список друзей в соцсетях.
Крид, отметил, что юморист огорчился не из-за того, что Бузова от него отписалась, а из-за того, что вела себя развязно. "Ты там сидишь еще как порнозвезда, – распекал подругу певец, – Видишь, тебя тянет на футболистов". В ответ теледива в шутку заявила, что ее тянет к Егору Криду.
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