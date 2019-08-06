"Ходят тут всякие, а потом земля пропадает": Исаева в ужасе от мутных личностей на могиле Началовой

Анне Исаевой очень не нравится та вакханалия, которая уже столько месяцев творится вокруг Юлии Началовой. Казалось бы – умер человек, и оставьте его в покое. Нет, каждый день появляются все новые и новые подробности об артистке. Отдельные личности пытаются на ее смерти нагреть руки.





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