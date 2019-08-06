Звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании

На снимке знаменитость позирует в белом сарафане в черный горох. Дополняет образ черная соломенная шляпа. Девушка, исполняющая одну из главных ролей в "Уральских пельменях", широко улыбается, немного отвернувшись от объектива фотокамеры.
"Do you speak English? Друзья, есть тут у меня хорошие преподаватели английского языка? Хочется усовершенствовать свои знания. Москва, пишите мне", – сообщила телеведущая.
Поклонники моментально откликнулись в комментариях. По данным URA.ru, некоторые начали давать рекомендации, другие поддержали идею звезды "Уральских пельменей". "Молодец, Юлечка, правильные мысли. Ибо английский язык – это путь к развитию. Все англоязычные страны развитые", – высказалась фолловер.
"Вы и так выглядите, как британская леди. Зачем английский? Просто загадочно улыбайтесь и молчите", – отметил фанат.
В КВН Юлия начала играть еще в университете. Там и образовалась команда "Уральские пельмени". Состав периодически менялся, но Михалкова уходить не собиралась.
Прекратив участвовать в играх клуба, "Уральские пельмени" решили выступать самостоятельно. Общими усилиями им удалось создать комедийное шоу, которое покорило сердца телезрителей.
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