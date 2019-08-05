Анастасия Квитко "засветила" свою пышную грудь

Девушка позирует в ярко-оранжевом топе на бретелях и светлых джинсах. Она опирается на диван и поджимает руками грудь так, что создается ощущение, будто та сейчас вывалится.
Фотография вызвала настоящий фурор в Сети. Как утверждает Пятый канал, за первые три часа она собрала около 51 тысячи лайков, а еще через три часа их число выросло до 83 тысяч.
Поклонники завалили Анастасию комплиментами: "Милашка", "Очень красивая, фантастическая и чудесная девушка!", "Настюха, молодец!", "Ты супер!"
"Восхитительная девушка с горячим телом и ангельским лицом!" – отметила обожательница.
Личная жизнь модель с пышными формами волнует всех фолловеров. Недавно папарацци застукали девушку в компании миллионера Арсения Шарова. Пара обедала в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.
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