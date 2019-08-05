Лариса Гузеева вышла на улицу в домашних тапочках и испачкалась в грязи

Лариса Гузеева не постеснялась выйти в люди в домашней одежде: актриса в тапочках прошлась по грязным улицам и тут же испачкалась. Такое событие она решила заснять на видео, которым поделилась со своими подписчиками.
"Вот иду я, простая русская баба, из гостей в моих любимых тапках... Ну не дура, по такой грязи?" – цитирует Гузееву Teleprogramma.pro.
Незадолго до этого актриса похвасталась перед фолловерами своим приобретением: в Ессентуках она купила шубу, о которой давно мечтала. Звезда тут же выложила снимок роскошной темно-зеленой шубы, гармонично сочетающейся с природой, на фоне которой она позировала. В посте она поблагодарила своего друга Эвклида Кюрдзидиса, который помог выбрать такой яркий и необычный наряд.
Некоторые из подписчиков сочли обновку актрисы немного странной и не замедлили с едкими комментариями: "Вы в этом на улицу ходите?" – поинтересовался один из пользователей. Лариса Гузеева не стала терпеть критику в свой адрес, поэтому резко ответила хейтерам: "Представляете? Иногда не хожу – летаю! А вам сочувствую!"
Однако нашлись и те, кто по достоинству оценил новую шубу звезды и отметил, что выглядит она в ней замечательно.
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