Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву

С интернет-обывателями категорически не согласна актриса Кристина Ануфриева. Артистка заявила, что никто не вправе осуждать Примадонну.
"Что не так с людьми? Неужели из злостных комментаторов совершенно никто и никогда не отдыхал, не выпивал? Да даже, если Вайкуле и Пугачева здесь налегли на алкоголь, то зачем сразу их так критиковать? Я сама работаю в этой сфере, знаю, что такое усталость, когда валишься с ног, но продолжаешь работать, я думаю, что Алла Пугачева может позволить себе расслабиться", – рассудила Кристина Ануфриева в беседе с "Дни.ру".
Скандальный ролик опубликовал юморист Максим Галкин в личном Instagram. В кадре его супруга – Алла Борисовна – ведет себя довольно расковано. Звезда признается, что чуть-чуть выпила.
После Алла Пугачева, как бы оправдываясь, замечает, что хорошо закусила. Слова Примадонны тут же опровергает сидящая рядом Лайма Вайкуле: говорит, мол, мы никогда не закусываем.
Ролик с выпившими знаменитостями произвел в Сети фурор. На артисток свалилась тонна критики и негатива. Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле упрекнули в пьянстве.
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