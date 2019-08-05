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Шоу-бизнес

Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com.
Примадонна отечественной эстрады удивила поклонников двусмысленным видео. После публикации ролика Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле получили нагоняй от фанатов. За звезд вступилась известная актриса.
прочитано 449 раз

 С интернет-обывателями категорически не согласна актриса Кристина Ануфриева. Артистка заявила, что никто не вправе осуждать Примадонну. 

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Что не так с людьми? Неужели из злостных комментаторов совершенно никто и никогда не отдыхал, не выпивал? Да даже, если Вайкуле и Пугачева здесь налегли на алкоголь, то зачем сразу их так критиковать? Я сама работаю в этой сфере, знаю, что такое усталость, когда валишься с ног, но продолжаешь работать, я думаю, что Алла Пугачева может позволить себе расслабиться", – рассудила Кристина Ануфриева в беседе с "Дни.ру".

Скандальный ролик опубликовал юморист Максим Галкин в личном Instagram. В кадре его супруга – Алла Борисовна – ведет себя довольно расковано. Звезда признается, что чуть-чуть выпила.

После Алла Пугачева, как бы оправдываясь, замечает, что хорошо закусила. Слова Примадонны тут же опровергает сидящая рядом Лайма Вайкуле: говорит, мол, мы никогда не закусываем.

Ролик с выпившими знаменитостями произвел в Сети фурор. На артисток свалилась тонна критики и негатива. Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле упрекнули в пьянстве.

Автор: 5 августа 2019, 06:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зарина
Ответить
Бывшая Фанатка ротару
Фонограмму сосии пихайловны вротяру можно послушать и без ее участия, если есть такое желание.
Алла Пугачёва? Кто это? Рыжий клоун? Эта простынка, которую передрали все, даже Боря Моисеев...София Ротару- заслуженно получила звание Народной артистки СССР, Пугачёва- дырочкой и ротиком получила. Дала- всем. Чтоб не быть хуже Софии Михайловны Ротару!
Дэн Пох
Ответить
Хрип и кашель самозванной, полуразложившейся Тригандонны можно услышать в каждой палате Туберкулёзного диспансера. Сама провозгласила себя: Я- Тригандонна. Никто не возражает! Хоть четыре.
Гость
Ответить
две старые,никому не нужные алкашки - хамки. наглые и тупые до безобразия. смотреть тошно .
Гость
Ответить
Бывшая Фанатка ротару
Фонограмму сосии пихайловны вротяру можно послушать и без ее участия, если есть такое желание.
Нельзя же так смешить на ночь. Чуть не опухл от ржака:)
Гость
Ответить
И когда это лайма сдружились с примой донной ( а донна глупеет не по годам). Лайма молодец: все подошло к концу и из конца в конец . А вам обеим уже концы не нужны:)
Бывшая Фанатка ротару
Ответить
Бывшая Фанатка ротару
Фонограмму можно послушать и без ее участия, если есть такое желание.
Фонограмму сосии пихайловны вротяру можно послушать и без ее участия, если есть такое желание.
Бывшая Фанатка ротару
Ответить
Московия всегда проиграет Украине
Во всех опросах и рейтингах Пугачева всё время проигрывает Ротару...давайте же пожелаем Софии Михайловне и дальше везде,во всём и всегда продолжать одерживать верх над Аллой Борисовной...
Фонограмму можно послушать и без ее участия, если есть такое желание.
Артём Горшок
Ответить
Московия всегда проиграет Украине
Во всех опросах и рейтингах Пугачева всё время проигрывает Ротару...давайте же пожелаем Софии Михайловне и дальше везде,во всём и всегда продолжать одерживать верх над Аллой Борисовной...
Согласен.....
Московия всегда проиграет Украине
Ответить
Во всех опросах и рейтингах Пугачева всё время проигрывает Ротару...давайте же пожелаем Софии Михайловне и дальше везде,во всём и всегда продолжать одерживать верх над Аллой Борисовной...
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