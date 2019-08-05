Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало

"Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины – прим. ред.) останется все его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни", – язвительно отметила Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница призналась, что не понимает Александра, не может взять в толк, почему тот не видит, как его используют. "Неужели он настолько рад возникшей в штанах упругости, что не врубается, как Дарина его тупо имеет – не он ее, а она его", – рассуждает блогер.
Нынешняя супруга, по словам, обозревательницы, зацепила Александра Цекало роскошной фигурой. Вернула звезде вторую молодость. Самого же продюсера Миро сравнила с облезлым кроликом.
"Рисует картины ***** (грудью) и ходит по дому голой. Все это не могло закончиться хорошо – Дарина понесла ребенка от облезлого кролика", – отметила Лена Миро.
Напомним, на днях Александра Цекало и Дарину Эрвин заметили в элитном роддоме "Лапино". Пока не известно, беременна ли супруга продюсера, или пара просто планирует пополнение в семье.
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