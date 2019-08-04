Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте

В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем авто.
Ксения Собчак запечатлена в коротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, что едва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.
Теледива дополнила экстравагантный наряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длинной цепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглыми зеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасности сильно сдавил бюст Ксении Собчак, сделав его малопривлекательным.
Вероятно, Собчак выбрала фривольный образ для посещения вечеринки. Судя по дальнейшим опубликованным в Stories видеозаписям, Ксения отлично потусовалась с "молодежью".
Напомним, на днях СМИ написали о том, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомоголов собираются узаконить отношения. По неподтвержденной информации, свадебная церемония пройдет 13 сентября этого года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали это известие.
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