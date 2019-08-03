Отношения со сроком годности: Собчак и Богомолову пророчат расставание после свадьбы

2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собралась под венец. Более того, Ксения Собчак и Константин Богомолов уже назначили дату свадьбы – 13 сентября.
Поклонники в полном неведении, пока даже не ясно в каком формате пройдет мероприятие – устроят ли пышное торжество или тихие семейные посиделки. Неизвестно даже примерит ли Ксения Собчак подвенечное платье.
Меж тем интернет обыватели с уверенность заявляют, что у этих отношений есть срок годности. Мол, как только публика пресытится их парой – они разбегутся.
"Кто вообще сказал, что они действительно женятся и это не пиар-ход? Слишком уж сильно они выпячивают эту свою любовь. Вон, когда Ксения Собчак замуж выходила за Виторгана, до последнего никто не знал, даже родные. Тут – нате, даже дату предварительно назвали, бред сивой кобылы. Даже если и сыграют свадебку, то напоказ, а через год разойдутся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как сошлись так и разойдутся. У Ксении еще не один десяток будет таких богомоловых", "Самка богомола всегда съедает своего возлюбленного!" – рассуждают интернет-обыватели.
Напомним, первым мужем Ксении Собчак был актер Максим Виторган. Их свадьба состоялась в 2013 году. Торжество стало неожиданностью не только для фанатов, но и для знакомых звезд. Мероприятие проходило в условиях строжайшей секретности: церемония бракосочетания проходила в абсолютно пустом ЗАГСе – присутствовала только сотрудница учреждения, родители пары и молодожены.
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