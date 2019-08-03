Влюбленную Собчак спустили с небес на землю

Популярная телеведущая разместила в личном микроблоге фотографию, которую сопроводила романтическими строками. Пользователи не оценили откровения звезды и напомнили о ее роли.

В кадре журналистка позирует на фоне природы. Для снимка она примерила длинное клетчатое платье, соломенную шляпу и солнцезащитные очки. "А где-то качается лодка на темных волнах и стучат топоры, / Прячется солнце в зарослях до поры", – подписала фотографию Ксения Собчак.

Один из пользователей раскритиковал пост телеведущей. Он считает, что журналистке следует писать о более серьезных вещах. "Ксения, почему вы не поднимаете проблему о пожаре? Вы же хотели быть главнокомандующим нашей страны. Вот вам тот случай доказать то, что вы так красиво кричали с трибун. Или вам эта ноша не по силе?", – обратился к звезде подписчик.

Другой пользователь обвинил Ксению Собчак в тяге к роскоши. "Вы над пространством и не погружаетесь в жизнь! Вы демонстрируете превосходство капитала над окружающим", – выразил мнение комментатор.

Некоторые подписчики выступили в защиту телеведущей. Они призвали возмущенных комментаторов привести в порядок свою жизнь. "Вот людям нечем заняться в жизни, нашли грушу для битья. Своей жизнью займитесь", "Если не нравится, не пишите. Зачем оскорблять?", – поддержали журналистку поклонники.

Накануне СМИ написали о том, что Ксения Собчак и Константин Богомоголов собираются узаконить отношения. По неподтвержденной информации, свадебная церемония пройдет 13 сентября этого года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали это известие.