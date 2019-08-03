Влюбленную Собчак спустили с небес на землю

В кадре журналистка позирует на фоне природы. Для снимка она примерила длинное клетчатое платье, соломенную шляпу и солнцезащитные очки. "А где-то качается лодка на темных волнах и стучат топоры, / Прячется солнце в зарослях до поры", – подписала фотографию Ксения Собчак.
Один из пользователей раскритиковал пост телеведущей. Он считает, что журналистке следует писать о более серьезных вещах. "Ксения, почему вы не поднимаете проблему о пожаре? Вы же хотели быть главнокомандующим нашей страны. Вот вам тот случай доказать то, что вы так красиво кричали с трибун. Или вам эта ноша не по силе?", – обратился к звезде подписчик.
Другой пользователь обвинил Ксению Собчак в тяге к роскоши. "Вы над пространством и не погружаетесь в жизнь! Вы демонстрируете превосходство капитала над окружающим", – выразил мнение комментатор.
Некоторые подписчики выступили в защиту телеведущей. Они призвали возмущенных комментаторов привести в порядок свою жизнь. "Вот людям нечем заняться в жизни, нашли грушу для битья. Своей жизнью займитесь", "Если не нравится, не пишите. Зачем оскорблять?", – поддержали журналистку поклонники.
Накануне СМИ написали о том, что Ксения Собчак и Константин Богомоголов собираются узаконить отношения. По неподтвержденной информации, свадебная церемония пройдет 13 сентября этого года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали это известие.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Алименты не заплатил, значит все???
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Откуда вы?
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Малиновое варенье
Что вы ели сегодня?