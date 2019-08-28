Пробивная Бузова подвинула Лободу в борьбе за трон Пугачевой

Примадонна отечественной эстрады, как хочется верить, еще много лет будет радовать поклонников. Однако фанаты уже задумались о преемнице Аллы Пугачевой.

После творческого вечера композитора Игоря Крутого, который прошел в рамках Международного музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи, обыватели пришли к выводу, что место Аллы Борисовны на музыкальном Олимпе займет украинка Светлана Лобода. К слову, на эту мысль поклонников натолкнула сама Пугачева.

Примадонна разрешила коллеге по цеху исполнить свой хит "Живи спокойно, страна!". А уже после выступления Алла Пугачева похвалила Светлану, переиначив текст песни.

"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени. Ну извини", – сообщила Алла Борисовна на камеру, указывая при этом на Лободу. Многие восприняли этот жест как знак – звезда выбрала преемницу.

Между тем, по мнению знающих людей, Светлана не единственная, кто может претендовать на трон королевы российской поп-сцены. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что конкуренцию певице из Незалежной может составить поющая телеведущая Ольга Бузова. Общественник уверен, что у Пугачевой и Бузовой много общего. Якобы Ольга уже подвинула Светлану в очереди на престол.

"Эти игры в преемники и в преемницы Примадонны прилично забавляют. Только я не понимаю, а почему весь дискурс свелся к украинке Светлане Лободе и латвийке Лайме Вайкуле. А что у нас в России совсем плохо с преемницами? Если посмотреть на палитру нашего шоу-бизнеса, то по всем параметрам преемницей Аллы Пугачевой станет Ольга Бузова. Такая же пробивная, идет вечно напролом. Каждый из нас понимает, что именно эти качества Пугачевой ее возвысили. Так что Бузова будет преемницей, без вариантов. Можно ее даже не назначать. Она уже сама себя везде назначила", – сказал Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".