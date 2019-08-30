"Пойдем – гульнем": Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным

В личном Instagram юморист опубликовал несколько свежих снимков. На одном из кадров Максим Галкин и Алла Пугачева позируют на одной из улиц Латвии.
Артистка облачена в вечернее платье черного цвета с прозрачной юбкой, из-под которой виднеются ее стройные ножки. Образ знаменитость дополнила балетками серебристого цвета.
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон. Туфлям он предпочел кроссовки.
"Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем", – написал Максим. Судя по всему, знаменитости решили оторваться по полной.
Интернет-обыватели оценили модный образ Примадонны. Многие отмечали, что Алла Пугачева заметно похорошела рядом с молодым мужем. Фанаты довольны, что певица сменила платья-балахоны на более молодежные варианты.
"Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела, скинула свои балахоны, ну прям красотка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" "Как она с Галкиным помолодела. Тот случай когда в старости, лучше выглядишь, чем в молодости" "Алла Борисовна-прям кокеточка! Классно выглядит! Молодец Максим!", – хвалили Аллу Пугачеву поклонники.
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