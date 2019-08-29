Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером

Звезда театра и кино рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей. Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.

Многодетная мама приоткрыла завесу тайны шумной и веселой жизни с уже пятью детьми. По словам актрисы, главное, чему она научилась за время общения с мальчиком, так это спокойствию.

В остальном же Мария Порошина еще не совсем привыкла общаться с сынишкой. Она уверена, что к мальчикам, строгим, спокойным и рассудительным, в воспитании нужен иной подход, чем к девочкам, с которыми можно щебетать и сюсюкаться.

"Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры до времени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужские обертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то не нравится", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Девочки младшего братика очень любят и помогают Марии Порошиной. Они всегда на подхвате: помогут маме, чем могут, посидят с Андреем и покормят. Даже старшая дочь Полина, которая уже живет самостоятельной жизнью со своим возлюбленным, при любой возможности приезжает навестить свою большую семью, чтобы подсобить ей с уходом за братом.

Напомним, Мария Порошина родила сына 11 января. Как писали "Дни.ру", у 13-летней Серафимы в самом разгаре переходный возраст. Артистка рассказывала, что девочку "колбасит в разные стороны" уже два года. Звезда борется с этим, объясняя Симе, что не нужно стараться походить на других.