"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ

Максим Галкин выложил очередное видео со своей супругой Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в главных ролях. Приятельницы, по их мнению, разыграли смешную сценку, однако не все поняли юмор певиц.

"Дамы с дюн" – так называется серия роликов с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Съемки проходят летом, когда Примадонна с молодым супругом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой отдыхают на шикарной вилле в Юрмале.

Ласковое солнце, чистый песок, прохладное море... По всей видимости, это идеальное место для звезды, чтобы набраться сил и впечатлений к холодному сезону.

Пугачеву и Вайкуле обычно снимает Галкин. Артистки разыгрывают смешные сценки, вызывающие улыбку у поклонников. Однако не в этот раз.

Судите сами. Видео начинается с того, что Алла и Лайма позируют на пляже на фоне эффектного заката. "Живи спокойно, страна?" – спрашивает у Примадонны подруга, после чего они смеются.

Вайкуле, схватив Пугачеву за руку, интересуется: "Я начинаю? Я? Я? Я начинаю?" Та лишь продолжает смеяться. Приятельница не отстает: "Ну скажи что-нибудь! Что я скажу?" Наконец Пугачева, справившись с собой, выдавливает: "Не надо об этом..." Снова слышится смех.

И вдруг певицы становятся совершенно серьезными. "Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна", – заявила Примадонна. Лайма Вайкуле отреагировала: "Еще одна? Кто такая?" "Все знают. Собственно, и хватит..." – коротко ответила звезда, напустив туману.

Подписчики были заинтригованы и озадачены. Многие даже не поняли юмора артисток: "Странное поведение", "Сначала я ничего не поняла, а потом тоже ничего не поняла", "Никогда не понимаю, о чем они. Понимаю, что шутят, а про что – не могу врубиться".

Некоторые предположили, что подруги смеются над Примадонной, благословившей Светлану Лободу на исполнение своего хита "Живи спокойно, страна!". Алла Пугачева похвалила певицу, не поскупившись на комплименты. Многие восприняли этот жест как знак – звезда выбрала преемницу.