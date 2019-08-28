Маша Вебер: жизнь наказала забравшую у меня мужика Юлю Волкову!

Имя Маши Вебер стало известно общественности в 2003 году, когда певица попала в телепроект "Фабрика звезд-3". Потом она несколько лет пела в группе "Тутси", после чего пропала с эстрадного небосклона. Сегодня Маша пытается его вновь штурмовать. Об успехе в этом нелегком деле корреспондент "Дни.ру" расспросил ее на музыкальном фестивале "Звезды "Русского радио" в Сочи.

"До прихода на "Фабрику звезд" я иначе представляла себе шоу-бизнес, – призналась Маша. – Первая половина моей творческой жизни была прекрасной – меня не касались грязь, интриги и сплетни. С оборотной стороной медали я познакомилась позже".

Настало время, когда певица, разочаровавшись в царящих на эстраде нравах, решила завязать со сценой и попробовать реализоваться в иных сферах. Поступила в ГИТИС, снималась в кино и сериалах, играла в театре.

Разочарование Вебер, возможно, настигло и из-за неудач в личной жизни. Вся страна обсуждала ее роман с сыном олигарха Парвизом Ясиновым. Писали, что в уходе Маши из группы виноват возлюбленный: мол, узнав о беременности, он запретил Вебер ездить на гастроли. Маша была готова ради своего бойфренда на все, даже приняла ислам.

Но Парвиз вскоре сбежал к солистке группы t.A.T.u. Юлии Волковой. "Тогда я очень переживала наш разрыв, плакала, но потом прошло время и я поняла, что рада случившемуся", – уверяет Маша.

"Хочу через "Дни.ру" сказать Юле спасибо за то, что увела мужика!"

"Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть, я вернулась на сцену, у меня появилась мудрость, иначе стала смотреть на отношения и на доверие – повзрослела просто. – уверяет Вебер. – С самой Юлей после всей этой истории я, конечно, виделась, но мы не здороваемся. Хотя вцепиться ей в лицо ногтями тоже не хотела. Вина в случившемся не на ней, а на мужчине, думаю. К тому же, в итоге все обернулось бумерангом. Жизнь ее наказала, и у них с Парвизом тоже ничего не вышло (в 2007-м Волкова родила от Парвиза сына Самира, а через три года они расстались – Прим. ред.)

Интересно, что сегодня Маша общается с бывшим мужем и его семьей – все обиды в прошлом. "Когда я на гастролях, мой сын Оскар остается или с отцом или с тетей, или с бабушкой, – говорит Вебер. – Оскару 13 лет, и он уже выше меня. У него поломался голос и утром, когда он начинает со мной разговаривать, иногда пугаюсь – мол, что это за дядька (смеется). Он хорошо учится, занимается баскетболом, настольным теннисом, любит снимать видео для своего канала. Оскар неплохо поет, но певцом быть не хочет. Зато у него есть коммерческая жилка – он что-то продает, например, свои старые игрушки в школе. Словом, не пропадет!"