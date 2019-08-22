Владимир Пресняков молится о побитом сыне Никите

В Сочи продолжается грандиозный музыкальный фестиваль "Звезды "Русского радио". Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской представила полуторачасовой живой сет из своих главных хитов. В середине выступления полил дождь. Раскаты грома порой заглушали басы. Но никто из зрителей открытой площадки не ушел – "Зурбаган" и "Стюардессу по имени Жанна" народ пел хором. За кулисами Преснякова-младшего под зонтом встречал корреспондент "Дни.ру".

Первенцу Владимира Преснякова Никите 28 лет, он сам семейный человек. Но приходится ему, по мнению знаменитого отца, несладко. Надо постоянно доказывать, что он не только сын и внук знаменитых людей, но и сам чего-то стоит, талантлив и интересен.

"Я его никогда не отговаривал от занятий музыкой, но в его шкуре я бы никому быть не пожелал, – признался Владимир Пресняков в интервью "Дни.ру". – Прекрасно знаю, что он ощущает, потому что тоже это проходил в молодости, имея знаменитых родителей-артистов, но в ту пору не было гаджетов, соцсетей, интернета, хейтеров и безумной прессы".

"Никите сегодня нельзя просто выйти и погулять по Москве, это же чудовищно, – вздыхает Владимир Пресняков. – Три дня назад он меня спросил: "Пап, ты давно гулял по Москве?" Я ответил, что давно. "А ты попробуй, выйди на улицу!" – посоветовал Никита. И мы пошли на Арбат. Нам не дали спокойно походить – все время какие-то селфи, фотографии, автографы, толпы, крики. Еле ноги унесли!"

"Я молю Бога, чтобы все эти испытания закалили сына, стали его силой, – говорит Пресняков. – И я, и Алла Пугачева, и Кристина Орбакайте всегда учили его не реагировать на прессу, которая всегда несправедливо бьет Никиту. Но только благодаря жене (Алена Краснова, с которой в браке уже два года – Прим. ред.) он смог как-то успокоиться и примириться с действительностью".