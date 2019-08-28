В кого превратилась внучка Никиты Михалкова

Супруга режиссера Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку в Instagram и опубликовала два снимка. На первом фото Наташа стоит в соломенной шляпке с распущенными русыми волосами на фоне красивого пейзажа. На втором – вместе с бабушкой возле огромного дерева.
Судя по кадрам, девушка превратилась в настоящую красавицу. Наташа очень похожа на Татьяну в молодые годы: те же стать, красота и гордая осанка. Жена Никиты Михалкова была одной из самых ярких советских манекенщиц.
"Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!" – написала супруга режиссера. Пользователи соцсети присоединились к ней: "Фотографии – супер. Поздравляем с днем рождения. Счастья, мира, здоровья, любви и удачи!", "Неземной красоты девочка! С днем рождения", "Потрясающие снимки!"
В детстве внучка Михалкова часто фотографировалась для журналов. В последнее время девушка старается не привлекать к себе лишнего внимания.
Наталья – дочь Артема Михалкова, родившаяся в его первом браке. Артист и его супруга Дарья разорвали отношения, когда девочке исполнилось 11 лет. Внучка Михалкова интересуется модой: она приняла участие в одном из дизайнерских показов и ряде фотосессий.
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