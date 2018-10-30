Мария Машкова оскандалилась из-за поступка отца

Актриса Мария Машкова призналась, что поступила в московский вуз благодаря помощи отца, Владимира Машкова. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Машкова отметила, что именно отец помог ей поступить на экономический факультет в Российскую экономическую академию имени Плеханова. Однако скоро она поняла, что приняла неправильное решение, и тайком от родителей подала документы на актерский факультет Театрального института имени Щукина.

"Иду на боль! Раз уж заговорили о блате, могу ли я проигнорировать врожденный блат всей своей прекрасной блатной жизни?! Мой папа Вова узнал, что я поступила в театральный не от меня. Я самолично налгала отцу, что хочу быть умной, а не красивой, и он, со всей отцовской любовью, по блату, каюсь, устроил меня в уважаемый ВУЗ. А я (на всякий) поступила в Щуку. Ну вдруг в "уважаемом" станет скучно. Скучно стало в первый день (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Машкова.

Мария до сих пор помнит, как спустя четыре месяца отцу позвонили из академии. В тот момент она уже репетировала роль в постановке "Трамвай "Желание". "Родитель! Мне стыдно до сих пор!" – призналась актриса.

К этому сообщению она добавила старую черно-белую фотографию Владимира Машкова, на которой известного актера практически невозможно узнать. Мария попросила прощения за то, что без спроса разместила в Сеть его "провокационную фотокарточку".

Машкова зарегистрировалась в Instagram несколько дней назад. Ссылку на ее аккаунт разместила у себя на странице актриса Ирина Горбачева. Сейчас они вместе снимаются в американском комедийном сериале Masha from Russia о российской артистке, мечтающей покорить Голливуд.