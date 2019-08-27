Возлюбленный преподнес Кравец кольцо по цене квартиры

Алена Кравец разместила в Instagram видео из дорогого ювелирного салона, на котором примеряет изысканные украшения. Подписчики стали гадать, что привело ее в магазин.
"Любимый мужчина сказал, что оплатит любую мою покупку, и я решила воспользоваться этой щедростью, – рассказала Кравец. – Присмотрела себе колечко за 11 миллионов рублей (цена приличной однушки в Москве. – Прим. ред.). Уверена: если мужчина любит по-настоящему, он всегда будет баловать и одаривать свою женщину, украшать ее и наряжать".
Имя человека, который легко может выложить за кольцо такие деньги, Аленушка не назвала. И вовсе не потому, что боится визита к нему налоговой инспекции. "Он человек непубличный, деловой. Для него 11 миллионов – несерьезная сумма, – призналась Кравец. – А для меня мужская щедрость – всегда синоним проявления искренних чувств".
К выбору украшения она подошла основательно и долго советовалась с экспертами-геммологами, оценивая чистоту камня. "В моей коллекции бриллиантов появился прекрасный экспонат! Теперь к нему надо подобрать сексуальное белье, и тогда я буду, что называется, во всеоружии покорять и соблазнять!" – заключила довольная красотка.
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