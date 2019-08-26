Лолита прилюдно разрыдалась и прервала выступление

Песня "Городок" появилась в репертуаре Анжелики Варум в 1992 году. Музыку к ней написал отец певицы Юрий Варум на слова Кирилла Крастошевского. Позже текст вошел в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающий русскую и мировую классику.
Но главное, он вошел в сердце каждого слушателя, ведь у всех в жизни был тот самый городок с улицей в три дома, куда хочется, но, увы, невозможно вернуться.
Лолита эту композицию приняла очень близко к сердцу и во время репетиции начала плакать. Дважды певица брала в руки микрофон и дважды ее душили слезы. В итоге песню допевала сама Варум. Технический персонал и журналисты, присутствовавшие в зале, встретили такое искренне проявление эмоций аплодисментами.
Композиция прозвучала в сопровождении живого рояля (аккомпанировал бессменный гениальный клавишник Лолиты Андрей), что добавило пронзительности – весь зал хлюпал носами.
Лолита всегда была хорошей драматической актрисой, хотя и воспринимается многими как клоунесса. Но тут она не играла, а выплеснула все, что у нее на душе сегодня.
Певицу можно понять – она родилась в украинском городе Мукачево. Много лет спустя, в 2013 году, будучи известной певицей, артистка впервые за длительное время навестила малую родину. "Дом нашла, у меня фотографии есть, люди подсказали. Мама помнила, что улица Чапаева, а сейчас переименована и хорошо, что там много людей из окон смотрело", – поделилась Лолита.
Была она и во Львове, где прошло ее детство. Певица рассказывала, что, возвращаясь в дорогие сердцу места, стояла у подъезда, смотрела на окна, ревела и не могла себя остановить. Воспоминания, очевидно, захлестнули ее и во время исполнения песни "Городок", тем более, что сегодня на родную Украину Лолите въезд, увы, запрещен.
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