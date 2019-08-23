"Колбасит в разные стороны": Мария Порошина о неполной семье

Мария Порошина дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о детях и роли отца в их судьбе.

26 августа стартует продолжение сериала "Родители". В главных ролях – Мария Порошина и Александр Самойленко. В рамках презентации нового сезона актриса дала откровенное интервью. Мария призналась, что съемки пошли на пользу, она научилась воспитывать мальчиков – по сюжету ее у героини трое сыновей.

Впрочем, роль отца не менее важна. "Я не хочу становиться женщиной, которая тянет все на себе. Я про то, что, если так получается, что мы живем порознь, что у нас неполная семья, все равно важно, чтобы дети общались с отцом. Это очень важно. Нельзя не понимать этого и мешать этому. Я, наоборот, только стараюсь так настраивать мужчин, чтобы они все-таки проявляли себя, даже если у них не хватает времени. Не надо все перекладывать на жену. Надо их так старательно разворачивать к своим детям и отпускать в свободное плавание с детьми, потому что отцы необходимы в любом возрасте", – цитирует Марию Порошину "Вокруг ТВ".

Напомним, что актриса воспитывает четырех дочерей. У 13-летней Серафимы сейчас переходный возраст в самом расцвете. Порошина отметила, что девочку "колбасит в разные стороны" уже два года. Мария с этим борется, объясняя Симе, что не нужно стараться походить на других.

"Каждый ребенок требует своего подхода и ответственности. Кому-то нужна ласка и поддержка, кого-то нужно убедить, что все хорошо, даже когда в этот период все совершенно не так. Уверенность мамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в себя в этой нелегкой жизни", – приводит слова звезды "Экспресс газета".