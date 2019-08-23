Станислав Садальский раскрыл подробности убийства 22-летней давности

Актер Станислав Садальский активно ведет свой личный Instagram-аккаунт, где часто поздравляет артистов с праздниками и рассказывает различные истории из их биографий. Так, накануне, он опубликовал очередной пост в память о яркой актрисе Елене Майоровой.

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