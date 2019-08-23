Станислав Садальский раскрыл подробности убийства 22-летней давности

Журналист напомнил, что 22 года назад в этот день – 23 августа скончалась настоящая легенда кинематографа. До сих пор ведутся споры о причинах страшной смерти артистки.
"Друзья говорили, что случайность. Милиция уверена: самоубийство. Я считаю, что произошло моральное убийство", – поделился своим мнением Станислав.
Также ведущий рассказал, что Олег Ефремов, который был страшно влюблен в актрису, был дьявольски обаятельным режиссером. Он играл с любимой ученицей Табакова, как с мышкой. То даст работу, то отнимет. И грозил пальчиком за удачно сыгранную роль.
"Особенно в кино. Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию", – отметил Садальский.
По его словам, всем внушалось, что только театр – это главное. А Лена любое неуважение к актерской профессии воспринимала как личное оскорбление.
"Майорова служила ему самозабвенно", – подчеркнул журналист.
Станислав заявил, что Елена была прямолинейным человеком, в закулисных дрязгах не участвовала. Потому, видимо, привычных почестей после смерти не заслужила. По данным teleprogramma.pro, Гроб ее был установлен в дальней гардеробной. Проститься со своей подопечной Ефремов не пришел, потому что, по слухам, запил.
Популярные темы форума
Я очень люблю музыку
Батюшка пристает ко мне
Ищу человека!...
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Что происходит с Джигарханяном?
Животные
Ненавижу свекра
Ненавижу жмотов