"Берегитесь": Садальскому обещали "темную" за издевательства над Васильевой

Отечественные знаменитости повально "старят" собственные лица на фото с помощью приложения и выкладывают получившиеся изображения в соцсети. Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Гарик Харламов уже порадовали поклонников снимками в образе стариков и старушек.
Вслед за коллегами к модному течению присоединился актер Стас Садальский. Сначала он экспериментировал над собственными фото, а после занялся кадрами, на которых изображена его близкая подруга – 72-летняя артистка Татьяна Васильева.
"В жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда она должна окончательно определиться со своим возрастом и придерживаться его до конца", – подметил актер в личном Instagram.
Рассуждения Стас Садальский сопроводил отретушированными снимками Васильевой. На одной части получившегося коллажа артистка кажется совсем юной, а на другой предстает в образе старушки.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что Стас Садальский рискует быть побитым. Ведь неизвестно, как Татьяна Васильева отнесется к издевательствам над собственными фото.
"Ох, Стас, настучит вам Татьяна Васильева по репе в гримерке, слегка придушит и сделает темную за ваши выкрутасы!!! Берегитесь гнева праведного!!", "У Татьяны Григорьевны, должно быть, адское терпение..." – смеялись подписчики.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Рим или Париж?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
Ребенок постоянно обзывается
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Ненавижу подругу
Внешность ухудшается после родов
Послеродовая депрессия
мой опыт с гадалкой