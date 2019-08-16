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46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко дали откровенное интервью. Они рассказали о рождении ребенка.
прочитано 1512 раз

Наташа Королева и Сергей Глушко снова в центре внимания. Однако причина не в откровенных или эксцентричных нарядах певицы и не в провокационных фото ее полуголого мужа-стриптизера. На протяжении нескольких недель в СМИ муссируется информация о романе их 17-летнего сына Архипа и звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" Марии Слугиной.

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Вначале артистка говорила, что они "просто дружат". Однако, когда Архип стал публиковать в Instagram фотографии с Машей, на которых заметны их далеко не дружеские отношения, стало очевидно, что пересуды правдивы. Это подтвердили и сами Наташа Королева и Сергей Глушко.

"Девушка у сына хорошая. Сначала настороженно отнеслись, но, пообщавшись, поняли: тревожиться незачем. У Маши правильные жизненные принципы, она работает. Пусть общаются, мы довольны!" – заявил стриптизер. Глушко отметил, что сейчас у Архипа период юношеского максимализма. Родителям приходится выходить из положения самыми разными способами. "Надо все с пониманием делать. О каких-то вещах намекаем ему через знакомых и друзей, чтобы не воспринимал в штыки", – рассказал Сергей.

Архип растет самостоятельным. Он закончил школу и поступил в Высшую школу экономики на специализацию "Востоковедение". Летом парень тоже не в потолок плевал. Он подрабатывал в ресторане. Однако Наташа Королева убеждена, что сыну пока рано вступать во взрослую жизнь. "В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: "Я все знаю!" – цитирует Наташу Королеву Starhit.

Автор: 16 августа 2019, 14:52
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На столе свинарник какой!
Гость
Ответить
Почти 50-Порывай ягодка опять! Опомнилась, от кого рожать? От дебила-стриптизера? Смену готовить папаньке!
1

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