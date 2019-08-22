Порок сердца: бывшая жена Никиты Ефремова спасает не родившегося сына

Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Накануне медики озвучили страшный диагноз еще не рожденному малышу.

После обследования врачи заявили, что сын артистки родится с пороком сердца. Они посоветовали прервать беременность, но Яна отказалась.

У малыша есть шанс на спасение. Ему предстоит предстоит серьезная операция на открытом сердце. Мать искренне верит, что все пройдет успешно.

"Это называется "переключение". Они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", – пояснила актриса.

Яна рассказала, что когда они с нынешнем мужем узнали о диагнозе, она точно знала, что не будет переступать через жизнь. По ее мнению, сложность и одновременно чудо человеческого бытия заключается в моменте, когда нужно сделать выбор или от чего-то отказаться.

"Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба", – отметила Гладких.

Напомним, после развода с Никитой Ефремовым звезда театра вскоре снова вышла замуж. Ее избранником стал звукооператор Иван Ширшов. Как сообщает "Комсомольская правда", у пары родился сын Лева. И всего через пару месяцев оказалось, что Яна беременна вторым.