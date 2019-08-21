"Пой свои песни": россияне неоднозначно восприняли творчество дочери Алсу

Микелла Абрамова намерена пойти на концерт знаменитой американской певицы, которая приедет в Россию. 11-летняя дочь Алсу в преддверии этого события перепела песню любимой исполнительницы.

Наследница артистки специально заказала с официального сайта Айлиш мерч из США. На своей странице в Instagram Микелла поделилась снимками, на которых позирует в новой шапке и футболках с разными принтами.

Кроме того, дочь Алсу перепела неизданный хит кумира Another Stupid Song, исполнив ее под гавайскую гитару. "Наверное, ни для кого уже не секрет, что я большая поклонница творчества Billie Eilish. Я выучила наизусть все песни из всех альбомов. Эта песня официально не была выпущена, но фанаты ее знают. Надеюсь, она войдет в новый альбом", — поделилась Микелла Абрамова.

Многим поклонникам дочери Алсу понравилось, как она спела композицию. "Микелла, ты большая молодец"! Сразу видно, ты стараешься", "Какая ты умничка, восхищаюсь тобой! Только вперед", – высказались фолловеры.

Однако нашлись и те, кто упрекнул девочку за подобное творчество. "Микелла, пиши свои песни! Ты – очень талантливая", "Не надо перепевать чужие песни, пой свои, своего сочинения", "Ни о чем песни… Особенно, в таком исполнении", – прокомментировали видеоролик Микеллы Абрамовой подписчики.

Отметим, что сейчас 17-летняя Айлиш находится на пике популярности. Ее трек Bad Guy возглавил многие музыкальные чарты, включая Billboard Hot 100. Похоже, дочь Алсу поддалась ажиотажу вокруг артистки. Некоторые пользователи соцсети удивились, что она перепела трек именно этой артистки.