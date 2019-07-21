Роскошная дочь Алсу покорила сердца россиян

На видео финалистка шестого сезона проекта "Голос-Дети" сидит в полосатой футболке на фоне море. Судя по всему, запись проводилась в номере отеля. В руках у нее укулеле, на которой она умело играет.
"Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего!", – иронично отметила восходящая звезда.
"Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!", "Очень красиво поешь, умничка!", "Оуу, шикардос! Релакс прям!", "Боже, какая прелесть!", "Микелла– умница и красавица! Она – настоящая аристократка с хорошим воспитанием!", – восторгались обескураженные поклонники.
"Безумно талантливая! Одно удовольствие слушать!", – отметила восхищенная фанатка.
Отметим, Леди Гага сейчас в центре внимания россиян. Все дело в том, что, по слухам, именно она стала причиной разрыва между Ириной Шейк и Брэдли Купером. Соотечественники модели так прониклись ее драмой, что начали активно заваливать разлучницу негативными сообщениями в комментариях под ее постами. Уже который день подряд там ведутся ожесточенные баталии, в том числе с участием звезд российского шоу-бизнеса.
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