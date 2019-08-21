События в жизни звезд сменяются так стремительно, что порой за ними бывает сложно уследить. Громкие заявления, шумные разборки, известия о новых романах и разрывах – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 августа 2019 года, читайте в специальной подборке "Дни.ру".



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