Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 августа 2019 года

"Очень тяжело": Тодоренко понадобился врач после заявления о разводе
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов производят впечатление примерной пары. Однако, как недавно призналась сама актриса, их отношения далеки от идеальных.
Регина Тодоренко рассказала, что часто ссорится с супругом. Она даже обратилась за помощью к психологу.
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