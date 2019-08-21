Оставшейся сиротой внучке Назаровой не дают проститься с любимой бабушкой

Находившиеся рядом с артисткой в больнице в последние месяцы люди рассказали, что Саша была соломинкой, которая ее все это время держала. Примечательно, что именно внучка вызвала Александре Назаровой скорую помощь 9 июля, когда той стало плохо на даче.
Оказывается, десятилетняя девочка около месяца жила у председателя дачного кооператива. А потом ребенка решили отправить в лагерь в Анапу, чтобы она лишний раз не переживала. Внучка звезды кино до сих пор находится там.
О том, что ее любимая бабушка умерла, девочке рассказали подруги на отдыхе, увидев публикации в СМИ. "Саша рыдала. Но на похороны решили ее не привозить", – цитирует родню Саши сайт "Комсомольская правда". Родственники рассказали, что у внучки Александры Назаровой непростой характер, поэтому реакция на смерть бабушки может быть самой непредсказуемой.
Родные скончавшейся знаменитости пообещали, что девочка останется жить в своей квартире, у нее есть второй опекун – сестра покойного мужа актрисы. Возможно, она и будет жить с ней.
Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеостомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.
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