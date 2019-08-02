В кого превратилась падчерица Урганта

Дочь супруги шоумена выросла настоящей красавицей. На снимке девушка в длинном черно-красном сарафане любуется пейзажем. "Дружба Губки Боба и Патрика", – кратко подписала снимок падчерица Ивана Урганта.
Пользователи соцсети отметили, что яркая брюнетка Эрика похожа на итальянку, и осыпали ее комплиментами: "Ну и фигура! Очень красивая!", "Бомба", "Как же ты прекрасна!", "Шарм и порода!", "Беспредельная грация!"
Эрика – младшая дочь Натальи Кикнадзе, нынешней жены Ивана Урганта. У телеведущего есть еще пасынок Нико, который на три года старше сестры.
У Урганта и Кикнадзе двое совместных детей. В 2008 году у пары родилась дочь Нина, в 2015-м – Валерия.
Напомним, что в июне Ивану Урганту крепко досталось от пользователей Сети. Телеведущий проигнорировал громкое дело журналиста Ивана Голунова, а зрители посчитали это проявлением малодушия и позором.
Иван Ургант был вынужден сделать заявление по этому поводу. Он опубликовал в Instagram фотографию Голунова. Под снимком шоумен оповестил подписчиков, что выпуск передачи "Вечерний Ургант" они сняли заранее, поэтому он выйдет позже.
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