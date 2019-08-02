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Повалий увезла с Украины 77-летнюю мать

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Нынешний год для Таисии Повалий насыщен яркими событиями. В июле она стала обладательницей приза президента Белоруссии Александра Лукашенко и звезды на Алле славы "Славянского базара в Витебске", а в декабре отметит юбилей и даст первый за много лет концерт в Киеве. Пока же любимая миллионами певица решила передохнуть.
прочитано 1151 раз

Уже много лет артистка выбирает для отпуска отдаленную от родной Украины страну – Испанию.  В 2010 году она со своим мужем и продюсером Игорем Лихутой приобрела виллу на берегу моря близ курорта "Терревьеха", и с тех пор там регулярно отдыхает.

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"Наслаждаюсь покоем, вкусной едой, морским воздухом, прогулками – рассказала Тая. – Вино, сыр, хамон, фрукты – тут все в изобилии! Нега, умиротворение, наслаждение каждый день! Со мной тут мама, с которой мы каждый день подолгу сидим на террасе и разговариваем".

Нине Даниловне Гирявец, маме эстрадной звезды, 77 лет, но она держится молодцом. Ей нравится, что целый месяц (именно на столько Повалий уехала из родной Украины в Испанию) можно провести с дочерью и зятем, которые никуда не спешат и не летят. 

Сын и невестка Повалий приедут в солнечную Иберию позже. У них своя семья, и им надо отдыхать отдельно. "Уже 16 августа я вернусь в Киев и начну вплотную заниматься подготовкой к юбилею и концерту, – уверяет Таисия. - 10 декабря состоится мой сольный концерт в Национальном Дворце "Украина". В этой программе прозвучит много песен на украинском языке, будет красивое шоу".

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Напомним, что в ноябре 2018 года Таисия Повалий представила в Кремле стильную программу "Сердце – дом для любви", получившую восторженные отзывы публики и прессы. Тогда артистка доказала, что являет собой лучший пример дружбы между народами, что у музыки нет границы, что сильный вокал и качественный музыкальный материал объединяют людей.

2 августа 2019, 13:59
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Убийца плесени
Ответить
Кому интересен ботексный дед Лгутин?
Гость
Ответить
А кому интересна бабка Повалий и тем более ее мама? Хохлухи захватили поностью сми.
1

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