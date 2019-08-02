"Не уродуй себя!": возлюбленный серьезно поговорил с перекроенной хирургом Кравец

"Мой любимый мужчина всегда был категорически против того, чтобы я переделывала грудь, – расплакалась Алена в интервью "Дни.ру". – Его все устраивало, он говорил, что у меня красивая правильная соблазнительная форма,похожие на две спелые клубнички алые чувственные соски. Он просил, чтобы я не уродовала себя. Но я не не послушалась – хотела стать еще прекраснее и желаннее. И теперь вот расплачиваюсь".
Кравец призналась, что в погоне за совершенством она слишком увлеклась. "У меня была очень красивая грудь, а я почему-то решила, что нет предела совершенству и перекроила ее, – говорит Алена. – Любимый отказался финансировать мою авантюру с грудью, устроил мне скандал, но я все равно поставила себе имплантаты, пошла наперекор. Я же упрямая и своевольная! И теперь жалею".
Тогда, конечно, отдавая хирургу в швейцарской клинике 20 тысяч франков, Алена и подумать не могла, каким кошмар обернется все через пять лет. Теперь же Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи имплантов Biocell компании Allergan выявили онкологию, еще 12 скончались.
"Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию"
"Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли". От тяжелый мыслей она временно убежала на курорт – передохнуть и собраться с духом", – размазывает слезы Кравец.
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