"А как же муж?": Кравец сняли во время нежностей с белокурым атлетом

На странице Кравец в социальной сети Instagram появилось весьма недвусмысленное фото – Алену нежно обнимает белокурый красавец-атлет. Неизвестно, что их связывает, но, кажется, что такие объятия и прикосновения не могут быть дружескими. Слишком близко, слишком нежно, слишком откровенно!..
"А как же муж? Алена вроде не в разводе пока. Как он реагирует на подобные кадры?", "Очередной любовник?" – задаются вопросами многочисленные поклонники Кравец.
Она же предпочитает пока избегать конкретики, правда, в публикации прозрачно намекнула, что этот парень соответствует ее представлениям о прекрасном. "Настоящим мужчинам нравятся хрупкие, утонченные девушки, такие как я, – пишет Алена. – Ведь нас хочется защищать, жалеть и любить. А когда перед мужчиной стоит мужеподобная баба, все естественные для мужчины желания пропадают – от кого такую защищать? Она сама может по морде дать".
Стоит заметить, что недавно разгорелся скандал – Кравец выложила фотографию известной спортсменки, снятой со спины, и написала, что подобные перекачанные женщины не могут нравиться мужчинам. Что тут началось! Спортсменка стала грозить судом, ее друзья-атлеты были готовы забросать Алену гантелями, побить штангами и четвертовать на турнике.
"Я поняла, что вызываю противоречивые чувства у атлетов. Мужчины меня хотят защитить, согреть, окружить теплом. Женщины же завидуют и хотят сжить со свету только за то, что я хрупкая, худая, утонченная, без стероидов и анаболиков", – остроумно заметила на эту возню вокруг себя главная светская львица Москвы.
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