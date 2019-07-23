"А как же муж?": Кравец сняли во время нежностей с белокурым атлетом

Модель, певица и актриса Алена Кравец – эталон женской красоты. Хрупкая блондинка, утонченная, рафинированная – мужчины таких не пропускают. Но вот беда – придирчивой Кравец сложно угодить. Она очень требовательна и к себе, и к окружающим, поэтому считает, что мужчина рядом с ней должен соответствовать самым высоким критериям. Кажется, после долгих поисков она такого нашла.

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