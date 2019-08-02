Бузова вступилась за затравленного Галкина и была раскритикована

Поющая ведущая высказалась в Instagram о пожарах в Сибири. Однако вместо поддержки поклонников Ольга Бузова получила массу негативных комментариев в свой адрес.

Певица встала на сторону юмориста Максима Галкина, обвинившего пользователей соцсетей в пиаре на горящих в Сибири лесах. Ольга Бузова отметила, что в Сети по поводу пожаров "такая истерия впервые", хотя подобные происшествия происходят веками.

"Допустим, чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека?" — спросила она. Звезда добавила, что "лесные пожары являются естественной частью экосистемы", а "истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного", сообщает URA.ru.

По словам Ольги Бузовой, "нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход". "Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе – мусор, случайные поджоги. Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, – тушить там, где это угрожает человеку", – считает ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Однако фолловеры практически единодушно раскритиковали знаменитость за ее позицию. "Советую всем отписаться, чтобы неповадно было такую чушь нести", "Правильно, Оля! Пусть вся планета сгорит", "Я в афиге, если честно", "Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?", "Вы бы, Ольга, лучше никак не комментировали эту ситуацию!", "Предлагаю Олю отправить в Сибирь, где пожар", – дали под дых Ольге Бузовой подписчики.

Как писали "Дни.ру", лес на территории почти трех миллионов гектаров уже несколько дней горит в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. К тушению привлечены авиационные силы Минобороны. Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело по статье "Халатность" в отношении чиновников регионального Минлесхоза. Помимо Ольги Бузовой, о проблеме высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса.