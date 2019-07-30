Изможденная Бузова перестала есть

Ольга Бузова совершенно не соблюдает режим. Телеведущая ест, в лучшем случае, один раз в день – а иногда вообще остается голодной.

Ольга Бузова сильно похудела – это уже заметили поклонники телеведущей. Певица пожаловалась подписчикам, что с питанием у нее проблемы. Зачастую звезде вообще не удается поесть ни разу за день.

"Рабочий день окончен, впереди меня ждет долгожданный ужин. Так получается, что реально ем я либо один раз в день либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего", – призналась поющая ведущая в Instagram.

На чрезмерную загруженность Ольга Бузова жалуется часто. В то же время, звезда подчеркивает, что ничего не может с этим поделать – ей приходится много работать. Пользователи советуют ей "немедленно прекратить петь", а начать есть и спать – иначе "точно замуж не выйдешь, потому что при анорексии не до мужиков".

На днях телеведущая напугала даже своих самых преданных поклонников, опубликовав очередной снимок в своем Instagram. Певица продемонстрировала тонкую талию и плоский живот. Подписчики Ольги Бузовой не на шутку обеспокоились ее здоровьем – фанаты пришли в ужас от торчащих ребер звезды.

