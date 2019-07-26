Ноги в крови: с Бузовой случилось ужасное на глазах у многотысячной толпы

Ольга Бузова сейчас в Баку на фестивале "Жара". На одном из концертов она исполняла песню "Водица" – во время этого номера сцену заливают водой. Певица поскользнулась и до крови разбила ногу.
Исполнительница показала подписчикам кровоточащую рану, которую пришлось заклеивать пластырем. "Больше всего на свете я боялась сегодня упасть, и это со мной произошло", – пожаловалась звезда поклонникам.
Ольга Бузова очень надеялась, что зрители не заметили ее падения, пишет "Экспресс газета". Однако пора бы певице знать своих поклонников. Они примечают каждую деталь в ее поведении, и уж тем более не пропустят инцидента на сцене. Видео тут же появилось в соцсетях. Для многих фанатов произошедшее показалось ужасным, ведь подобные случаи могут обернуться серьезными последствиями для здоровья артистки.
Хотя Ольга Бузова и свалила все на мокрую сцену, но аудитория помнит, что поющая ведущая не впервые совершает кульбиты, она оступается довольно часто. Да и не одна она – недавно Светлана Лобода показала свои почерневшие после концерта ноги, напоминает НСН.
Напомним, на днях Ольга Бузова пригласила поклонников на "последний концерт". Опубликованный в Instagram пост вызвал бурную реакцию в Сети – фанаты решили, что звезда покидает сцену. Однако позже выяснилось, что певица завершает показ нынешней программы, но будет работать над новым проектом.
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