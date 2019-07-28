"Зачем показывать ребра?": Исхудавшая Бузова напугала народ

Ольга Бузова напугала даже своих самых преданных поклонников, опубликовав очередной снимок в своем Instagram. При этом на этот раз подписчики звезды не на шутку встревожились ее здоровьем.
На фотографии поющая ведущая предстала в леопардовом топе и джинсах на бедрах, продемонстрировав таким образом тонкую талию и плоский живот. Но многие пришли в ужас от торчащих ребер звезды.
"Зачем показывать ребра? Зачем эти понты, лучше о здоровье подумайте", – советует подписчица. "Совсем Оленька исхудали, не увлекайтесь", – призывает другая поклонница. "Втянула она живот", – уверена одна из комментаторов. "Даже если и втянула, все равно очень худая, на акарексичку похожа", – замечает еще одна девушка.
Бузова неоднократно жаловалась, что ее день расписан вплоть до минут – она постоянно уезжает на гастроли, либо участвует в съемках в Москве. Некоторые посоветовали ей "немедленно прекратить петь", а начать есть и спать, иначе "точно замуж не выйдешь, потому что при анорексии не до мужиков".
Но Ольга Бузова вряд ли изменить свой образ жизни. Звезда неоднократно заявляла. что несмотря на то, что вся страна пытается выдать ее замуж, она не бросит карьеру и будет продолжить "петь о любви".
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