"Что делать?": Тодоренко в панике из-за проблем со здоровьем

Телеведущая поделилась тревожными новостями с поклонниками в Instagram. Кормящая мать Регина Тодоренко пожаловалась на плохое самочувствие.

Регина указала, что это очень мешает ей в работе. Звезда экрана не может позволить себе больничный, так как от нее зависят сотни людей.

"Заболела??? Та неее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), всего лишь готовлюсь к косплею… У меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы", – рассказала Регина Тодоренко. Она отметила, что, если заболеет, подведет кого-то на десятки тысяч долларов.

По словам телеведущей, она почти не болеет, поскольку годами закаляла организм. "Уже лет 10 мой иммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можно чаще отправляла себя в стрессовые ситуации, чтоб с каждым днем становиться устойчивой: то прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякую дрянь, чтоб закалить свой организм!" – заявила Тодоренко.

Вместе с тем супруга певца Влада Топалова подчеркнула, что на иммунитет кормящей мамы это не распространяется. "Что делааать? Горло режет, насморк и упадок сил", – в панике обратилась к подписчикам Регина Тодоренко.

Поклонники тут же засыпали звезду советами о том, как побыстрее прогнать хворь. "Теплое обильное питье (чай с облепихой, липой, лимоном или имбирем), мед и хороший крепкий сон! Нельзя так с собой. Нужно во всем знать меру. Ты нужна своему малышу здоровой!", "Лимон целиком и много-много воды пить", "Кому-то ромашка с куркумой заходит, кто-то витамином C заправляется. Еще полоскать горло каждые 30-40 минут, то ромашкой, то содой с солью, и нос постоянно пшикать морской водой", – прокомментировали пост Регины Тодоренко пользователи соцсети.