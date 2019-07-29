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Оставленная Топаловым Тодоренко взвыла без помощи

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Регина Тодоренко осталась одна. Муж, популярный певец Влад Топалов, покинул телеведущую, уехав из России.
прочитано 17 раз

Младшая сестра Влада Топалова Алина вышла замуж. В честь такого важного события женщина организовала праздник в Эстонии. Разумеется, Влад оказался в списке гостей и на несколько дней покинул Россию, чтобы быть рядом с сестрой в столь радостные, самые запоминающиеся минуты. При этом, что интересно, его жена Регина Тодоренко осталась одна с их сыном Майклом.

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Популярная телеведущая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram призналась, что ничего не успевает и еле справляется со своими обязанностями. Она опубликовала видео, на котором предстала без косметики, с растрепанной прической, в домашней одежде.

"Девочки, мамы, я вас прекрасно понимаю, когда ты живешь без помощника, когда твой муж уехал, сегодня именно такая ситуация, я не на съемках, я дома. Мне нужно приготовить обед, мне нужно убираться, помыть посуду, я бегаю как сумасшедший кроль по квартире. Это капец, не успеваю даже приготовить себе поесть толком", – пожаловалась Регина Тодоренко.

Вдали от семьи Влад Топалов признался, что очень соскучился. "Кажется, вот, сейчас на пару дней уеду, буду спааааааааать, лежать и ничего не делать... Ага😏 невозможно! Телефон не выключаешь, тк мало ли что ночью. Только открыл глаза – к телефону, как там мои, что у них. Все время ждешь видео звонка! Блин.... во жизнь Скучаю....  (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил Влад Топалов в своем аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, в начале июля влюбленные также сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Сорренто в кругу самых близких друзей. Отметим, что официально оформили отношения Влад Топалов и Регина Тодоренко еще в октябре прошлого года. Но тогда пара решила отказаться от громкого торжества, ведь телеведущая была беременна. В начале декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями.

Автор: 29 июля 2019, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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