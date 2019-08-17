Светлана Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями

Исполнительница с приятелями после Монако отправились в Канны. Там знаменитость пошли в один из самых дорогих ресторанов города La guerite, что на острове Святой Маргариты. Светлану Лободу с друзьями развлекал ди-джей, который включал, в том числе, и ее песни.
Артистка устроила жаркие танцы на столе под собственную композицию, передает портал Super.ru. Кадрами вечеринки Светлана Лобода активно делилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
После вечеринки певица покинула Лазурный берег и отправилась на Сардинию. В аэропорту ее уже ждал частный самолет.
Ранее Светлана Лобода показала в соцсети, как разминается перед концертом. Звезда поделилась роликом, на котором видно, как она танцует на яхте с двумя членами своей команды. "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?" — подписала публикацию знаменитость.
Как писали "Дни.ру", 19 октября на сцене ВТБ-арена в Москве Светлана Лобода даст сольный концерт. Его уже сегодня многие называют главным сольником года. На нем певица снова покажет, что равных ей на эстраде нет.
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