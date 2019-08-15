"Любите негодяев": Лобода дала урок богачам Монако

Светлана Лобода – самая востребованная сегодня звезда. В августе у нее почти каждый день расписан – фестивали в Астане и Сочи, концерты в Турции и Прибалтике. Она стала хедлайнером и второго дня Русского музыкального фестиваля в Монако. Корреспондент "Дни.ру" тоже оправился на Лазурный берег.



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