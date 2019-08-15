"Любите негодяев": Лобода дала урок богачам Монако

Светлана Лобода – пример того, как артист за несколько лет может вырасти до культового персонажа и мега звезды. Работоспособность, перфекционизм, а также команда профессионалов позволили ей стать самой востребованной и популярной певицей страны. Каждый хит бронебойный. Каждый клип – вызов. Каждое появление на сцене – грандиозный перформанс.
Рождение двоих детей, постоянные перелеты, смена часовых поясов и стресс не мешают певице находиться в отличной физической и вокальной форме. Она поет только вживую, удивляет хореографической подготовкой, и, кажется, может легко затмить многих западных звезд.
Под занавес второго дня Русского музыкального фестиваля в Монако она представила часовой сет из главных хитов на сцене легендарного шапито. Многочисленным девушкам, которые пришли на концерт не только ради музыки, но и чтобы поучиться тому, как надо выглядеть, Лобода посоветовала любить негодяев – мол, тогда жизнь не будет такой скучной и пресной.
19 октября на сцене ВТБ-арена в Москве Лобода даст сольный концерт. Его уже сегодня многие называют главным сольником года. На нем певица снова покажет, что равных ей на эстраде нет.
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