"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг

Недавно артистка отправилась на Мальдивские острова. На фотографии, опубликованной в фанатском аккаунте, Татьяна Буланова позирует на берегу в разноцветном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Певица стоит боком к зрителям. "Наша любимая красавица", – подписал кадр автор аккаунта.
Один из поклонников признался, что не сразу узнал артистку на снимке. "Трудно узнать Татьяну Буланову. Но она супер прекрасная и замечательная певица", – отметил поклонник. С ним согласились другие подписчики: "Натуральная", "Блеск".
Исполнительница выбралась на отдых впервые за пять лет. Все эти годы певица упорно работала и занималась творчеством. В 2019 году Татьяна Буланова решила отдохнуть с размахом: звезда остановилась в пятизвездочном отеле, где сутки могут обойтись в 14 тысяч рублей.
Звезда отправилась на Мальдивы вместе с близкими подругами. Как сообщает StarHit, сейчас певица не состоит в серьезных отношениях. Тем не менее Татьяна Буланова не исключает, что в будущем может снова выйти замуж.
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