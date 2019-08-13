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"Задолбали!": уставшая от вранья Повалий выступила с гневной отповедью

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Чем ближе дата юбилея и концерта в Киеве у Народной артистки Украины Таисии Повалий, тем чаще гонения на нее, тем больше разной клеветы сочиняет пресса и завистники. Но терпение звезды лопнуло.
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"Сплошное вранье вокруг моей персоны, – возмущена Повалий. – Я не нарушала ни один закон Украины и не понимаю, почему мне, Народной артистке Украины, нельзя петь на Родине?!"

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Таисия Повалий всегда подчеркивает, что гордится своим Отечеством, культурой, языком, корнями. "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.)", – уверяет Повалий. Она никогда не сбегала из своей страны, не передавала ее, не говорила ничего плохого.

А оголтелые националисты все равно придумывают про артистку разные байки. И она была вынуждена ответить всем гонителям сразу. "В Крыму не была, крымчан с Днем России не поздравляла, иначе меня бы не впустили назад в Украину. На гастроли не "убегаю", а выезжаю", – написала на своей странице в социальной сети Instagram Тая.

Комментаторы поддерживают ее и удивляются двойным стандартам. Почему, например, Софии Ротару и  Maruv можно петь в России и в Украине, а Повалий за это гнобят?!

Напоним, 10 декабря Таисии Повалий исполнится 55 лет. Юбилей она планирует отметить грандиозным концертом в Национальном дворце искусств "Украина" в центре Киева.

Автор: 13 августа 2019, 20:11
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