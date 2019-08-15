Громкая оплеуха: Наргиз отказалась выступать с Фадеевым

На днях как гром среди ясного неба прозвучало заявление Наргиз Закировой о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Максима Фадеева. А ведь еще пару лет назад певица и ее начальник демонстрировали такую гармонию, что в СМИ появились слухи об их романе.
Масла в огонь тогда подлил Максим, вручив Наргиз золотое кольцо. Тем удивительнее было сообщение артистки о невозможности исполнять песни, сделавшие ее популярной, поскольку они являются собственностью лейбла.
Можно представить изумление Закировой, увидевшей фото афиши в Минске, сообщающей о концерте Фадеева, в котором она якобы должна принять участие. Звезда опубликовала снимок в Instagram и пошутила: "Ни дня без приключений..."
"Информация не является подлинной. 12 октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минске. Прошу принять это во внимание, в первую очередь – организаторов данного мероприятия, ну и, конечно же, моих дорогих поклонников", – официально заявила Наргиз. По мнению фанатов, тем самым она дала громкую оплеуху Фадееву.
Певица не стала отрицать, что выступит в белорусской столице. Однако будет это нескоро. "Мой сольный концерт в городе Минске состоится 1 февраля 2020 года во Дворце Республики", – анонсировала артистка.
О причинах разрыва отношений (как деловых, так, видимо, и личных) Максима Фадеева и Наргиз Закировой ходят разные слухи. По версии, озвученной блогером Леной Миро, певица "зазвездилась", а продюсер был настроен только на зарабатывание денег.
В свою очередь сотрудничавший с артисткой промоутер Сергей Лавров отметил, что это "сложный пассажир". Он боялся срывов концертов по вине Наргиз и отмечал странности в ее поведении.
К примеру, Закирова могла закрыться в номере и начать раскладывать гадальные карты или устроить скандал на ровном месте. А еще в ее райдере появлялись "нелепые запросы". Впрочем, по некоторым данным, Максим Фадеев предложил своей подопечной очень жесткий контракт.
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