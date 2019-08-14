Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако

С одной стороны открытого в 1974 году легендарного монакского шапито пришвартовались белоснежные яхты. С другой припарковались эксклюзивные автомобили – "Альфа Ромео", "Мазерати", "Порш" (некоторые с московскими номерами!). С третьей подлетали частные вертолеты. Это состоятельные жители богом хранимой страны съезжались на открытие "Русского музыкального фестиваля (Russian Music Festival)". Корреспондент "Дни.ру" не мог пропустить столь представительное мероприятие.



Август издавна считается русским месяцем на Лазурном берегу. Один из самых престижных курортов мира стал принимать наших соотечественников еще в конце XVIII века: первыми эти места облюбовали члены императорской фамилии и аристократы.

Да, когда-то на Ривьере кутил великий князь Михаил Романов, отдыхала императрица Александра Федоровна, стоял знаменитый крейсер "Аврора", тогда еще не получивший звание боевого. А сегодня тут проживают семьи некоторых политиков, пока сами они продолжают денно и нощно, не покладая рук, работать на благо и процветание любимой России. Отдыхать же приезжают в основном cелебрити, бизнесмены и "золотая молодежь".

Чиновники, олигархи и рублевские блондинки, собственно, и являются основной целевой аудиторией долларового миллионера Сергея Шнурова и его группировки "Ленинград", которые открыли трехдневный "Русский музыкальный фестиваль".



Музыкант давно понял, что люди, часто поднявшиеся из грязи в князи, в душе остались все теми же пацанами из соседнего двора. Они надели дорогие костюмы, сели на дорогие тачки, окружили себя не менее дорогими девушками. Но подлинный экстаз испытывают не от обилия денег, а от возможности покричать матом хором "ехай на ***", спеть про **дей и ***тельные штаны.

Именно они и платили по 500 евро за билеты в VIP-ложу на Russian Music Festival. А чтобы вечер оказался совсем томным, льющуюся со сцены отборную матерщину можно было легко сопроводить вкусным шампанским Dom Pérignon всего по 400 евро за бутылку. Для местной публики это – сущие копейки.

Про публику, кстати, разговор особый. Благодаря ей концерт больше напоминал двухчасовую рекламу элитной стоматологии, стильных барбершопов, чудес косметологии, пластической хирургии и нового ассортимента ЦУМа.

"Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых" – убеждал Шариков профессора Преображенского в "Собачьем сердце". Если же выйти на улицы Монако, тот тут русские дамы сплошь в блестящих туфлях из пайеток, в обрезанных донельзя джинсовых минишортах, а их спутники – в рубашках и футболках с огромными логотипами или названиями дорогих брендов одежды. Обаяние новой русской буржуазии тут совсем не скромное, как в знаменитом фильме Луиса Бунюэля, скорее даже наоборот. Все напоказ – роскошь, гламур, деньги.

Под хиты "Ленинграда" в шапито плясали главред журнала "ОК!" Вадим Верник, дизайнер Катя Добрякова, певицы Ирина Дубцова и Саша Градива. От непосредственности Сергея Шнурова, его раскрепощенности, чувства свободы, умения работать с образами и делать так, чтобы мат, точно реченька, журчал, все пришли в восторг. Особенно по душе зрителям в Монако пришелся хит интеллектуала в образе быдло-алкаша в майке про Москву:

Вчера приснился сон прекрасный –

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Строчку "никто не выжил, все сгорели" счастливая публика пела хором, заглушая рокот волн. Теперь эстафету принимают Лобода, Елена Темникова и Maruv – они станут героями второго дня фестиваля. Фестиваля с русской душой и характером.