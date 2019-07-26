Собчак дала жесткий отпор посягнувшему на ее "пятую точку" Шнурову

Ксения Собчак в своем ответе не стала оспаривать оценки Сергеем Шнуровым ее "пятой точки". Напомним, музыкант назвал ее "рыхлой, широкой и плоской" – и покрытой "кожей крокодила или гуся". Телеведущая не заостряла на этом внимания читателей, а вместо этого атаковала лидера группировки "Ленинград" обвинениями в неадекватности. Мол, ему везде ягодицы мерещатся.
"В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Сережин уют? Дряблые *** приходят за Шнуровым! Плоские *** уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всем разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу?" – написала светская львица.
Звездочки в приведенных выше строчках стоят вместо того самого слова, которое некоторые употребляют вместо литературного "ягодицы", "пятая точка" или хотя бы "тыл". Остальную часть поэтического произведения привести в издании невозможно по этическим соображениям. Но там все еще хуже – Ксения Собчак поясняет, почему ее оппонент так опасается этой части организма.
Лидер группировки "Ленинград" отреагировал быстро. В небольшом и относительно приличном стихотворении Сергей Шнуров сравнил светскую львицу с плавающими в бассейне экскрементами и посоветовал ей оставить в покое Константина Богомолова, которого Ксения Собчак, по убеждению музыканта, заставляет писать эти "поэтические " ответы в Instagram.
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