Важное событие вынудило Игоря Николаева уехать из города

Российский композитор и певец Игорь Николаев поделился неожиданным известием. Он даже посвятил этому пост в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант выложил серию фотографий и видео на своей личной странице. Везде он запечатлен в компании супруги Юлии Проскуряковой и их 3-летней дочки Вероники.

"Вот такой у нас вчера был день рождения на троих! Пока все разъехались по Европам и Америкам, мы наслаждаемся Подмосковьем! Всем хорошего дня!", – подписал пост Игорь Юрьевич.

Как оказалось, семья выехала из города по случаю дня рождения жены композитора. 11 августа Юлии исполнилось 37 лет, сообщает "Подмосковье сегодня". В какой именно район они отправились устраивать торжество – выяснить не удалось.

В комментариях под фотографиями свои поздравления и комплименты оставили многие звезды российского шоу-бизнеса: Ирина Салтыкова, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин и дизайнер Игорь Гуляев.

Поклонники тоже решили не отставать от своих кумиров, поэтому активно начали писать добрые пожелания. "Всегда любуюсь вами, обожаю вас! Вы такие позитивчики, от вас веет счастьем! Всегда приятно на вас смотреть! Счастья вашей семье и здоровья!", "От вас веет теплом и любовью! Всего доброго вашей семье!", – писали искренние фанаты.

"Пусть Ангел счастья будет рядом с вами всегда!", – отметил пользователь Сети.

Также многие добавили, что Николаеву крайне повезло с возлюбленной. "Юля такая неженка, прелесть просто! И совсем еще молоденькая! Любите ее сильно! Она далека от всех интриг шоу-бизнеса, далека от сплетен и всего плохого! Таких нет сейчас!", – высказалась обожательница.