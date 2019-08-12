Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 августа 2019 года

Пугачева в странном виде всполошила народ
В апреле Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Москве – первый за долгие годы. Артистке исполнилось 70 лет, и в честь юбилея та устроила сольник. Впрочем, он больше походил на спектакль, "приправленный" песнями. В конце на сцену к Примадонне вышли ее близкие: муж Максим Галкин, дочь от первого брака Кристина Орбакайте, пятилетние двойняшки Гарри и Лиза, внуки Никита, Дени и Клава.
Несмотря на преклонный возраст, Пугачева ведет активный образ жизни – выходит в свет, ездит по миру. А не так давно певица похудела и сменила стиль. Теперь звезда отдает предпочтение молодежным нарядам и светлым тонам. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в солнцезащитных очках и фантазийном костюме. "А жизнь продолжается. Живем дальше", – написала Примадонна.
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